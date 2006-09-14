Михеева (Коваленко) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Коваленко) Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Смоленская область. д.Комбайн

Дата рождения

20.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955

Отец: Коваленко Фёдор

Мать: Антонина

Смоленская область. д.Комбайн
Рождение ребёнка
03.04.1980

Сын: Михеев Денис

Отец ребёнка: Михеев Владимир Фомич

Россия
Рождение ребёнка
22.06.1986

Дочь: Темчук Людмила

Отец ребёнка: Михеев Владимир Фомич

г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Владимир Фомич

г.Ленинград
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