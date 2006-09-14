Михеева (Коваленко) Валентина Фёдоровна
Место рожденияСмоленская область. д.Комбайн
Дата рождения20.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955
Отец: Коваленко Фёдор
Мать: Антонина
Смоленская область. д.Комбайн
Рождение ребёнка
03.04.1980
Сын: Михеев Денис
Отец ребёнка: Михеев Владимир Фомич
Россия
Рождение ребёнка
22.06.1986
Дочь: Темчук Людмила
Отец ребёнка: Михеев Владимир Фомич
г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
г.Ленинград