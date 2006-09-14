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Михеев Владимир Фомич

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Место рождения

Литовская ССР, Эйшишский р-н., д.Колесники

Дата рождения

10.09.1953

Дата смерти

14.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1953

Отец: Михеев Фома (Фёдор) Евстафьевич

Мать: Михеева Анна Владимировна

Литовская ССР, Эйшишский р-н., д.Колесники
Рождение ребёнка
03.04.1980

Сын: Михеев Денис

Мать ребёнка: Михеева Валентина Фёдоровна

Россия
Рождение ребёнка
22.06.1986

Дочь: Темчук Людмила

Мать ребёнка: Михеева Валентина Фёдоровна

г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Валентина Фёдоровна

г.Ленинград
Смерть
14.09.2006
г.Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл. д.Порошкино
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