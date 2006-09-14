Михеев Владимир Фомич
Место рожденияЛитовская ССР, Эйшишский р-н., д.Колесники
Дата рождения10.09.1953
Дата смерти14.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1953
Литовская ССР, Эйшишский р-н., д.Колесники
Рождение ребёнка
03.04.1980
Сын: Михеев Денис
Мать ребёнка: Михеева Валентина Фёдоровна
Россия
Рождение ребёнка
22.06.1986
Дочь: Темчук Людмила
Мать ребёнка: Михеева Валентина Фёдоровна
г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
г.Ленинград
Смерть
14.09.2006
г.Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл. д.Порошкино