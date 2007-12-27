Михеева (Барановская) Анна Владимировна
Место рожденияКалининская обл. Новосокольнический р-н. д.Сергия( в другом свид-ве селение Манукино)
Дата рождения13.08.1927
Дата смерти27.12.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927
Калининская обл. Новосокольнический р-н. д.Сергия( в другом свид-ве селение Манукино)
Рождение ребёнка
10.09.1953
Отец ребёнка: Михеев Фома (Фёдор) Евстафьевич
Литовская ССР, Эйшишский р-н., д.Колесники
Смерть
27.12.2007
г.Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область .п.Вартемяги