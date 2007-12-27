Михеева (Барановская) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Барановская) Анна Владимировна

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Место рождения

Калининская обл. Новосокольнический р-н. д.Сергия( в другом свид-ве селение Манукино)

Дата рождения

13.08.1927

Дата смерти

27.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927

Отец: Барановский (бороновский) Владимир Корнеевич

Мать: Барановская Анастасия Прокофьевна

Калининская обл. Новосокольнический р-н. д.Сергия( в другом свид-ве селение Манукино)
Рождение ребёнка
10.09.1953

Сын: Михеев Владимир Фомич

Отец ребёнка: Михеев Фома (Фёдор) Евстафьевич

Литовская ССР, Эйшишский р-н., д.Колесники
Смерть
27.12.2007
г.Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область .п.Вартемяги
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