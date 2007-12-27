Барановская Анастасия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановская Анастасия Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

27.08.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1927

Дочь: Михеева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Барановский (бороновский) Владимир Корнеевич

Калининская обл. Новосокольнический р-н. д.Сергия( в другом свид-ве селение Манукино)
Смерть
27.08.1981
г.Сертолово I ,Всеволожский р-н.,Ленинградская обл.
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность,общий атеросклероз сосудов.
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область .п.Вартемяги
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