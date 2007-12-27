Барановская Анастасия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти27.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1927
Дочь: Михеева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Барановский (бороновский) Владимир Корнеевич
Калининская обл. Новосокольнический р-н. д.Сергия( в другом свид-ве селение Манукино)
Смерть
27.08.1981
г.Сертолово I ,Всеволожский р-н.,Ленинградская обл.
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность,общий атеросклероз сосудов.
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область .п.Вартемяги