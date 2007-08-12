Михеева (Колесова) Анна
Место рожденияЛуганская обл.г. Красный Луч
Дата рождения14.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Луганская обл.г. Красный Луч
Бракосочетание
14.07.2002
Муж: Михеев Денис
Россия г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.08.2007
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Михеев Денис
Россия г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.03.2015
Сын: Михеев Дмитрий
Отец ребёнка: Михеев Денис
Россия г. Санкт-Петербург