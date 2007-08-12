Михеева (Колесова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Колесова) Анна

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Место рождения

Луганская обл.г. Красный Луч

Дата рождения

14.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Луганская обл.г. Красный Луч
Бракосочетание
14.07.2002

Муж: Михеев Денис

Россия г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.08.2007

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Михеев Денис

Россия г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.03.2015

Сын: Михеев Дмитрий

Отец ребёнка: Михеев Денис

Россия г. Санкт-Петербург
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