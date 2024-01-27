Кошкин Василий Иванович
Место рожденияДеревня Киселёво, Грязовецкий район, Вологодская область
Дата рождения06.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1913
Мать ребёнка: Кошкина Бровцынская Мария Филипповна
Рождение ребёнка
23.07.1917
Сын: Кошкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кошкина Бровцынская Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно