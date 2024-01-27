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Кошкин Василий Иванович

Место рождения

Деревня Киселёво, Грязовецкий район, Вологодская область

Дата рождения

06.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1886

Отец: Кошкин Иван Дмитриевич

Мать: Кошкина Лепешкина Наталья Васильвна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Бровцынская Мария Филипповна

Рождение ребёнка
10.12.1913

Сын: Кошкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Бровцынская Мария Филипповна

Рождение ребёнка
23.07.1917

Сын: Кошкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Бровцынская Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно

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