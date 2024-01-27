Кошкина Бровцынская Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Бровцынская Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1913

Сын: Кошкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1917

Сын: Кошкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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