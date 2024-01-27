Кошкина Бровцынская Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1913
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1917
Сын: Кошкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно