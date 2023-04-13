деревня Киселево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Киселево

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянки дер. Киселево Ведерниковской вол. Гразовецкого уезда Вологодской губ. Натальи Ивановны Васениной в ограблении дома крестьянина дер. Вески Пет Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Киселево Ведерковской волости Грязовецкого уезда Мих. Молина о самовольной запашке его надела земли крестьянином Молиным и неподчиненнии п Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Киселево Ведерковской волости Торганова с товарищами о рассрочке недоимки за повинности. 1897–1902 гг. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело по кассационной жалобе крестьянина дер. Киселево Ведерковской волости Васенина на приговор Грязовецкого уездного съезда по обвинению его в нарушении правил строитель Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 218, 390. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Великорецкой церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3201Киселево, д. каз.при колодцах.28113191118

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
476. Киселева, деревня бывшая государственная, при речке Лебедке, дворов 40, жителей 200, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
4КиселевоЗвягинскоебывшие государственные62178172

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Нехотовский сельсовет
Киселево 1946деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.8383

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
32898Киселеводеревня59°05'с.ш.40°35'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440281д Киселеводеревня

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