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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянки дер. Киселево Ведерниковской вол. Гразовецкого уезда Вологодской губ. Натальи Ивановны Васениной в ограблении дома крестьянина дер. Вески Пет Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Киселево Ведерковской волости Грязовецкого уезда Мих. Молина о самовольной запашке его надела земли крестьянином Молиным и неподчиненнии п Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Киселево Ведерковской волости Торганова с товарищами о рассрочке недоимки за повинности. 1897–1902 гг. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело по кассационной жалобе крестьянина дер. Киселево Ведерковской волости Васенина на приговор Грязовецкого уездного съезда по обвинению его в нарушении правил строитель Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 218, 390. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Великорецкой церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3201Киселево, д. каз.при колодцах.28113191118
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
476. Киселева, деревня бывшая государственная, при речке Лебедке, дворов 40, жителей 200, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4КиселевоЗвягинскоебывшие государственные62178172
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Киселево 1946деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.8383
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32898Киселеводеревня59°05'с.ш.40°35'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440281д Киселеводеревня