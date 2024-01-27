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Кошкина Лепешкина Наталья Васильвна

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Место рождения

Село Вятское, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

10.08.1855

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1855

Отец: Лепёшкин Василий Иванович

Мать: не указана

Село Вятское, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
11.01.1882

Муж: Кошкин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.06.1884

Сын: Кошкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Дмитриевич

Деревня Киселёво, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1886

Сын: Кошкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Дмитриевич

Деревня Киселёво, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1887

Сын: Кошкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.04.1896

Сын: Кошкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Дмитриевич

Село Вятское, Некрасовский район, Ярослааская область
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