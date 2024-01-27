Кошкина Лепешкина Наталья Васильвна
Место рожденияСело Вятское, Некрасовский район, Ярославская область
Дата рождения10.08.1855
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1855
Отец: Лепёшкин Василий Иванович
Село Вятское, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
11.01.1882
Рождение ребёнка
23.06.1884
Отец ребёнка: Кошкин Иван Дмитриевич
Деревня Киселёво, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1886
Отец ребёнка: Кошкин Иван Дмитриевич
Деревня Киселёво, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1887
Сын: Кошкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Кошкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.04.1896
Сын: Кошкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Кошкин Иван Дмитриевич
Село Вятское, Некрасовский район, Ярослааская область