Синицын Евфимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Евфимия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Синицынъ Евграф Матвеевич

Отец ребёнка: Синицынъ Матфей Василиев

Мура, Бобарыкинская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Матрона Матфеева

Отец ребёнка: Синицынъ Матфей Василиев

деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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