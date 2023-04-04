Синицын Евфимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Синицынъ Евграф Матвеевич
Отец ребёнка: Синицынъ Матфей Василиев
Мура, Бобарыкинская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Матрона Матфеева
Отец ребёнка: Синицынъ Матфей Василиев
деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Смерть
Неизвестно