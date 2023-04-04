Синицынъ Матфей Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1783 и 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Синицынъ Евграф Матвеевич
Мать ребёнка: Синицын Евфимия Иванова
Мура, Бобарыкинская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Матрона Матфеева
Мать ребёнка: Синицын Евфимия Иванова
деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Смерть
Неизвестно