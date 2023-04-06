Синицынъ Евграф Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Синицынъ Матфей Василиев
Мать: Синицын Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
19.01.1855
Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова
деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Рождение ребёнка
04.01.1857
Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова
деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Рождение ребёнка
02.08.1859
Дочь: Евфимия Евграфова
Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова
деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Рождение ребёнка
15.03.1863
Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова
деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Карпова Евдокия Евграфова
Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Агрипина Евграфова
Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Евграфова
Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова
Смерть
Неизвестно