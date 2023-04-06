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Синицынъ Евграф Матвеевич

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Место рождения

Мура, Бобарыкинская волость, Томский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Синицынъ Матфей Василиев

Мать: Синицын Евфимия Иванова

Мура, Бобарыкинская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1855

Сын: Синицын Тимофей Евграфов

Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова

деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Рождение ребёнка
04.01.1857

Сын: Синицын Иоанн Евграфович

Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова

деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Рождение ребёнка
02.08.1859

Дочь: Евфимия Евграфова

Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова

деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Рождение ребёнка
15.03.1863

Сын: Синицынъ Кирилл Евграфов

Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова

деревня Мура, Богородская волость, Томского округа, Томской губернии
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Карпова Евдокия Евграфова

Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Агрипина Евграфова

Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Евграфова

Мать ребёнка: Синицына Феодосия Семенова

Смерть
Неизвестно
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