Меркурьев (Каллистратов) Алексей Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти29.12.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1890
Сын: Меркурьев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Каллистратова Филицата Яковлевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Меркурьев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Каллистратова Филицата Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Каллистратова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Рождение ребёнка
03.06.1902
Рождение ребёнка
27.03.1907 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каллистратова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Каллистратова Филицата Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1911 ст.