Меркурьев (Каллистратов) Алексей Меркурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркурьев (Каллистратов) Алексей Меркурьевич

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

29.12.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Каллистратов Меркурий Каллистратович

Мать: Каллистратова Анна Львовна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Меркурьев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Каллистратова Филицата Яковлевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Меркурьев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Каллистратова Филицата Яковлевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Каллистратова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Каллистратова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Каллистратова Филицата Яковлевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1902

Дочь: Каллистратова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Каллистратова Филицата Яковлевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1907 ст.

Дочь: Каллистратова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Каллистратова Филицата Яковлевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каллистратова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Каллистратова Филицата Яковлевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каллистратова Филицата Яковлевна

Смерть
29.12.1911 ст.
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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