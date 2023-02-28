Каллистратов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1912 ст.
Сын: Каллистратов Порфирий Николаевич
Мать ребёнка: Каллистратова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1914 ст.
Сын: Каллистратов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Каллистратова Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно