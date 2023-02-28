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Каллистратов Николай Алексеевич

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Каллистратов Алексей Меркурьевич

Мать: Каллистратова Филицата Яковлевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: Каллистратова Екатерина Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1912 ст.

Сын: Каллистратов Порфирий Николаевич

Мать ребёнка: Каллистратова Екатерина Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.10.1914 ст.

Сын: Каллистратов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Каллистратова Екатерина Васильевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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