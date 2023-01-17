Жукова (Лоскутова) Матрёна (Матрона) Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Лоскутова) Матрёна (Матрона) Ефремовна

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

07.11.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1901 ст.

Отец: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Мать: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Крещение
09.11.1901 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Сергей Афанасьевич Лоскутов (https://familio.org/persons/7bcf3ca7-05d3-4974-a49b-47897a7b4e4d) и деревни Мансурово Вельяминовской вол. крестьянина Космы Космина... Показать все
Смерть
Неизвестно
Ступино, Домодедово, Московская область
Похороны
Неизвестно
Глотаево, Домодедово, Московская область
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