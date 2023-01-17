Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1851 ст.
Дата смерти01.08.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1851 ст.
Отец: Лоскутов Афанасий Никитович
Мать: Елена Васильевна
д.Глотаево, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния, Россия
Бракосочетание
10.11.1882 ст.
Церковь Михаила Архангела, село Михайловское, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния,Россия
Рождение ребёнка
18.08.1889 ст.
Дочь: Лунькова Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Ватагина Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
20.05.1896 ст.
Сын: Лоскутов Михаил Ефремович
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
14.03.1899 ст.
Сын: Лоскутов Алексей Ефремович
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
07.11.1901 ст.
Дочь: Жукова Матрёна Ефремовна
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.
Дочь: Лоскутова Дарья Ефремовна
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.
Дочь: Лоскутова Клавдия Ефремовна
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична
Смерть
01.08.1907 ст.
Причина: От ожогов паром. Умер в Николаевском Угрешском монастыре (Ист.: Ф. 203 Оп. 780 Д.3987a стр.238)
Похороны
04.08.1908 ст.
Захоронен на монастырском кладбище Николаевского Угрешского монастыря https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3987a/ стр.238