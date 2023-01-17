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Лоскутов Ефрем Афанасьевич

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

25.01.1851 ст.

Дата смерти

01.08.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1851 ст.

Отец: Лоскутов Афанасий Никитович

Мать: Елена Васильевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
д.Глотаево, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния, Россия
Бракосочетание
10.11.1882 ст.

Жена: Лоскутова Марфа Никитична

Церковь Михаила Архангела, село Михайловское, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния,Россия
Рождение ребёнка
18.08.1889 ст.

Дочь: Лунькова Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Ватагина Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.

Сын: Лоскутов Иван Ефремович

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1896 ст.

Сын: Лоскутов Михаил Ефремович

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1899 ст.

Сын: Лоскутов Алексей Ефремович

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1901 ст.

Дочь: Жукова Матрёна Ефремовна

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.

Дочь: Лоскутова Дарья Ефремовна

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.

Дочь: Лоскутова Клавдия Ефремовна

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
01.08.1907 ст.
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Причина: От ожогов паром. Умер в Николаевском Угрешском монастыре (Ист.: Ф. 203 Оп. 780 Д.3987a стр.238)
Похороны
04.08.1908 ст.
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Захоронен на монастырском кладбище Николаевского Угрешского монастыря https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_3987a/ стр.238
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