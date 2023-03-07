Жуков Василий Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1927
Сын: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Жукова Матрёна Ефремовна
Ист.: Архивы МО - ЦГАМО - Ф. 2510 Оп. 1 Д. 5448 #424 стр. 851-852
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Матрёна Ефремовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно