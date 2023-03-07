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Жуков Василий Данилович

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Место рождения

Ступино, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Данила

Мать: не указана

Ступино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1927

Сын: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Жукова Матрёна Ефремовна

Ступино, Домодедово, Московская область
Ист.: Архивы МО - ЦГАМО - Ф. 2510 Оп. 1 Д. 5448 #424 стр. 851-852
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Матрёна Ефремовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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