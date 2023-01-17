Лоскутова Марфа Никитична
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смерти23.11.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Усады, Серпуховский уезд, Московская губерния, Россия
Бракосочетание
10.11.1882 ст.
Церковь Михаила Архангела, село Михайловское, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния,Россия
Рождение ребёнка
18.08.1889 ст.
Дочь: Лунькова Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Ватагина Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.05.1896 ст.
Сын: Лоскутов Михаил Ефремович
Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.03.1899 ст.
Сын: Лоскутов Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.11.1901 ст.
Дочь: Жукова Матрёна Ефремовна
Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.
Дочь: Лоскутова Клавдия Ефремовна
Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.
Дочь: Лоскутова Дарья Ефремовна
Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Смерть
23.11.1904 ст.
от простуды
Похороны
25.11.1904 ст.