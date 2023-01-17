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Лоскутова Марфа Никитична

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Место рождения

Усады, Ступино, Московская область

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

23.11.1904 ст.

Пол

Женский

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Место
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Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Усады, Ступино, Московская область
Усады, Серпуховский уезд, Московская губерния, Россия
Бракосочетание
10.11.1882 ст.

Муж: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Церковь Михаила Архангела, село Михайловское, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния,Россия
Рождение ребёнка
18.08.1889 ст.

Дочь: Лунькова Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Ватагина Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1894 ст.

Сын: Лоскутов Иван Ефремович

Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1896 ст.

Сын: Лоскутов Михаил Ефремович

Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1899 ст.

Сын: Лоскутов Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1901 ст.

Дочь: Жукова Матрёна Ефремовна

Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.

Дочь: Лоскутова Клавдия Ефремовна

Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.

Дочь: Лоскутова Дарья Ефремовна

Отец ребёнка: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
23.11.1904 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
от простуды
Похороны
25.11.1904 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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