Устинья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марья Викторова

Отец ребёнка: Виктор Максимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кирилл Викторов

Отец ребёнка: Виктор Максимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Михайло Викторов

Отец ребёнка: Виктор Максимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
34
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виктор Максимов

Смерть
Неизвестно
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