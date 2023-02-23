Устинья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марья Викторова
Отец ребёнка: Виктор Максимов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кирилл Викторов
Отец ребёнка: Виктор Максимов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Михайло Викторов
Отец ребёнка: Виктор Максимов
Место жительства
1858
34
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виктор Максимов
Смерть
Неизвестно