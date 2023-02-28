Михайло Викторов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Виктор Максимов
Мать: Устинья Осипова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Викторов Василий Михайлов
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Место жительства
1858
34
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Степанова
Смерть
Неизвестно