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Михайло Викторов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Виктор Максимов

Мать: Устинья Осипова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Викторов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
34
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Степанова

Смерть
Неизвестно
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