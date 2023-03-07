Виктор Максимов
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марья Викторова
Мать ребёнка: Устинья Осипова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кирилл Викторов
Мать ребёнка: Устинья Осипова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Михайло Викторов
Мать ребёнка: Устинья Осипова
Место жительства
1858
34
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Осипова
Смерть
Неизвестно