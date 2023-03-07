Виктор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор Максимов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марья Викторова

Мать ребёнка: Устинья Осипова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кирилл Викторов

Мать ребёнка: Устинья Осипова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Михайло Викторов

Мать ребёнка: Устинья Осипова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
34
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Осипова

Смерть
Неизвестно
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