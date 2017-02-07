Григорьева (Юркова) Клавдия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Юркова) Клавдия Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1918

Дата смерти

28.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918

Отец: не указан

Мать: Новоковская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
30.07.1946

Сын: Григорьев Борис Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

с. Анастасьевка Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
09.03.1950

Дочь: Гавриляк Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

Рождение ребёнка
29.10.1954

Дочь: Ковальчук Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

Рождение ребёнка
17.02.1956

Сын: Григорьев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

Рождение ребёнка
02.12.1961

Сын: Григорьев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

с. Анастасьевка Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чёрная Галина Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Василий Степанович

Смерть
28.10.1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
с. Анастасьевка Шегарского района Томской области
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