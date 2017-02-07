Григорьева (Юркова) Клавдия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1918
Дата смерти28.10.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Сын: Григорьев Борис Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович
Дочь: Гавриляк Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович
Дочь: Ковальчук Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович
Сын: Григорьев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович
Сын: Григорьев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович
Сын: Григорьев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович
Сын: Григорьев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович
Сын: Григорьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович
Дочь: Чёрная Галина Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович
Сын: Григорьев Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Степанович