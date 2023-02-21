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Григорьев Михаил Васильевич

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Место рождения

с. Анастасьевка Шегарского района Томской области

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Василий Степанович

Мать: Григорьева Клавдия Евдокимовна

с. Анастасьевка Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Григорьева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Григорьева Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Клавдия Ивановна

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