Григорьева (Ашуркова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Ашуркова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорьева) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Васильевич

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