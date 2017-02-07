Григорьев Борис Васильевич
Место рожденияс. Анастасьевка Шегарского района Томской области
Дата рождения30.07.1946
Дата смерти07.02.2017
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1946
с. Анастасьевка Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Борисовна
Мать ребёнка: Григорьева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Григорьева Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.2017
Похороны
Неизвестно
городское кладбище "Воронино"