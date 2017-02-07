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Григорьев Борис Васильевич

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Место рождения

с. Анастасьевка Шегарского района Томской области

Дата рождения

30.07.1946

Дата смерти

07.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1946

Отец: Григорьев Василий Степанович

Мать: Григорьева Клавдия Евдокимовна

с. Анастасьевка Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Борисовна

Мать ребёнка: Григорьева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Григорьева Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Нина Васильевна

Смерть
07.02.2017
Похороны
Неизвестно
городское кладбище "Воронино"
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