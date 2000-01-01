Григорьев Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Валентин Васильевич

Григорьев Валентин Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Василий Степанович

Мать: Григорьева Клавдия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Григорьева Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Константин Валентинович

Мать ребёнка: Григорьева Любовь Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Любовь Илларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
врач-терапевт, заслуженный врач
Место жительства
Неизвестно
Подгорное Чаинского района
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close