Григорьев Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Григорьева Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Константин Валентинович
Мать ребёнка: Григорьева Любовь Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач-терапевт, заслуженный врач
Место жительства
Неизвестно
Подгорное Чаинского района