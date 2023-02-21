Григорьева Любовь Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Любовь Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Григорьев Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Константин Валентинович

Отец ребёнка: Григорьев Валентин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Валентин Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель английского языка
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