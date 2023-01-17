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Козлов Калинник Иоаннов

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Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

04.03.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Козлов Иоанн Иродионов

Мать: Козлова Анисья Иосифова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Козлов Иван Калинников

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1851

Сын: Козлов Матвей Калинников

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Козлов Иван (2) Калинников

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Акилина Калинникова

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Татьяна Калинникова

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Федосья Калинникова

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Козлов Петр Калинников

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.03.1890
Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от боли в животе
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