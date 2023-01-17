Козлов Калинник Иоаннов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти04.03.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Козлов Иоанн Иродионов
Мать: Козлова Анисья Иосифова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1851
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Козлов Иван (2) Калинников
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акилина Калинникова
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Татьяна Калинникова
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Федосья Калинникова
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Венедиктова
Смерть
04.03.1890
Причина смерти: от боли в животе