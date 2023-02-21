Козлова Анисья Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анисья Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Козлов Калинник Иоаннов

Отец ребёнка: Козлов Иоанн Иродионов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Козлов Никита Иоаннов

Отец ребёнка: Козлов Иоанн Иродионов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Козлов Архипп Иоаннов

Отец ребёнка: Козлов Иоанн Иродионов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Козлов Иоанн Иродионов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно