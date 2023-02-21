Козлова Анисья Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Козлов Иоанн Иродионов
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Козлов Иоанн Иродионов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Козлов Иоанн Иродионов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Козлов Иоанн Иродионов
Смерть
Неизвестно