Козлова Пелагея Венедиктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Пелагея Венедиктова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1825 и 1827

Дата смерти

24.02.1895

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Козлов Иван Калинников

Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1851

Сын: Козлов Матвей Калинников

Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Козлов Иван (2) Калинников

Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Акилина Калинникова

Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Татьяна Калинникова

Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Федосья Калинникова

Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Козлов Петр Калинников

Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
24.02.1895
Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
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