Козлова Пелагея Венедиктова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1825 и 1827
Дата смерти24.02.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1851
Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Козлов Иван (2) Калинников
Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акилина Калинникова
Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Татьяна Калинникова
Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Федосья Калинникова
Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Козлов Калинник Иоаннов
Смерть
24.02.1895