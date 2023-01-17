Козлов Матвей Калинников
Место рождения
Дата рожденияМежду 1848 и 1851
Дата смерти06.12.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1848 и 1851
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1878
Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова
Рождение ребёнка
25.09.1886
Дочь: Пелагея Калинникова
Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Матвеева
Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова
Смерть
06.12.1900