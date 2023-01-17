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Козлов Матвей Калинников

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Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Между 1848 и 1851

Дата смерти

06.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1848 и 1851

Отец: Козлов Калинник Иоаннов

Мать: Козлова Пелагея Венедиктова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Козлов Тимофей Матвеев

Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Козлов Афанасий Матвеев

Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1878

Сын: Козлов Сергей Матвеев

Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1886

Дочь: Пелагея Калинникова

Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Матвеева

Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Георгий Матвеев

Мать ребёнка: Козлова Наталия Симеонова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
06.12.1900
Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
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