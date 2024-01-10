Александр Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Давид
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Александрович
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Трифон Александрович
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Филатова Марфа Александровна
Мать ребёнка: Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851