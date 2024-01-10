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Александр Давидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Василий Александрович

Мать ребёнка: Елена Иванова

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Александрович

Мать ребёнка: Елена Иванова

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Трифон Александрович

Мать ребёнка: Елена Иванова

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Филатова Марфа Александровна

Мать ребёнка: Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1851
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
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