Филатова Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти03.02.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Александр Давидов
Мать: Елена Иванова
Бракосочетание
27.01.1856
Поручители по жениху: крестьяне д. Стайки Карней Емельянов и Андрей Ефремов, по невесте: крестьяне Василий Александров и Фома Николаев
Рождение ребёнка
04.04.1874
Дочь: Александра Арсентиева
Отец ребёнка: Филатов Арсентий Феофилактов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Дмитрий Арсентиевич
Отец ребёнка: Филатов Арсентий Феофилактов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич
Отец ребёнка: Филатов Арсентий Феофилактов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1877
Причина смерти: от родов