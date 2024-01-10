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Филатова Марфа Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

03.02.1877

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Александр Давидов

Мать: Елена Иванова

Бракосочетание
27.01.1856

Муж: Филатов Арсентий Феофилактов

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Поручители по жениху: крестьяне д. Стайки Карней Емельянов и Андрей Ефремов, по невесте: крестьяне Василий Александров и Фома Николаев
Рождение ребёнка
04.04.1874

Дочь: Александра Арсентиева

Отец ребёнка: Филатов Арсентий Феофилактов

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Дмитрий Арсентиевич

Отец ребёнка: Филатов Арсентий Феофилактов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Егор (Георгий) Арсентиевич

Отец ребёнка: Филатов Арсентий Феофилактов

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.02.1877
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от родов
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