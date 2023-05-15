Шапаксов Максим Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти17.12.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1853
Сын: Шапаксов Степан Максимович
Рождение ребёнка
01.02.1857
Дочь: Козина Агафья Максимовна
Мать ребёнка: Шапаксова Анна Потаповна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кубасова Пелагея Максимовна
Бракосочетание
12.07.1864
Рождение ребёнка
01.01.1866
Дочь: Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Шапаксова Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
02.02.1871
Сын: Шапаксов Семен Максимович
Рождение ребёнка
23.05.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапаксова Анна Потаповна
Смерть
17.12.1897