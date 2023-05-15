Шапаксов Максим Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапаксов Максим Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

17.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1853

Сын: Шапаксов Степан Максимович

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1857

Дочь: Козина Агафья Максимовна

Мать ребёнка: Шапаксова Анна Потаповна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кубасова Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
12.07.1864

Жена: Шапаксова Меланья Федоровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1866

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Шапаксова Меланья Федоровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1871

Сын: Шапаксов Семен Максимович

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.05.1879

Сын: Шапаксов Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапаксова Анна Потаповна

Смерть
17.12.1897
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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