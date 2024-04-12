Шапаксов Степан Максимович
Место рождения
Дата рождения25.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1853
Отец: Шапаксов Максим Афанасьевич
Бракосочетание
28.01.1873
Рождение ребёнка
24.07.1874
Сын: Шапаксов Ермолай Степанович
Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1876
Сын: Шапаксов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1879
Сын: Шапаксов Семен Степанович
Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
29.08.1888
Дочь: Кижабкина Наталья Степановна
Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
29.12.1890
Сын: Шапаксов Василий Степанович
Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1894
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапаксов Никита Степанович
Смерть
Неизвестно