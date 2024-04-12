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Шапаксов Степан Максимович

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1853

Отец: Шапаксов Максим Афанасьевич

Мать: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.01.1873

Жена: Шапаксова Соломония Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1874

Сын: Шапаксов Ермолай Степанович

Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.11.1876

Сын: Шапаксов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1879

Сын: Шапаксов Семен Степанович

Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.08.1888

Дочь: Кижабкина Наталья Степановна

Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1890

Сын: Шапаксов Василий Степанович

Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.01.1894

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Шапаксова Соломония Васильевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапаксов Никита Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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