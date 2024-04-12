Шапаксов Семен Максимович
Место рождения
Дата рождения02.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1871
Бракосочетание
19.10.1888
Рождение ребёнка
19.11.1888
Сын: Шапаксов Григорий Семенович
Мать ребёнка: Шапаксова Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1891
Сын: Шапаксов Николай Семенович
Мать ребёнка: Шапаксова Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1894
Сын: Шапаксов Андрей Семенович
Мать ребёнка: Шапаксова Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Шапаксова Феодосья Ивановна
Смерть
Неизвестно