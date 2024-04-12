Шапаксов Семен Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапаксов Семен Максимович

Шапаксов Семен Максимович

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1871

Отец: Шапаксов Максим Афанасьевич

Мать: Шапаксова Меланья Федоровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
19.10.1888

Жена: Шапаксова Феодосья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1888

Сын: Шапаксов Григорий Семенович

Мать ребёнка: Шапаксова Феодосья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.02.1891

Сын: Шапаксов Николай Семенович

Мать ребёнка: Шапаксова Феодосья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.11.1894

Сын: Шапаксов Андрей Семенович

Мать ребёнка: Шапаксова Феодосья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Шапаксова Феодосья Ивановна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close