Шапаксова (Чернова) Феодосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.10.1888
Рождение ребёнка
19.11.1888
Сын: Шапаксов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Шапаксов Семен Максимович
Рождение ребёнка
04.02.1891
Сын: Шапаксов Николай Семенович
Отец ребёнка: Шапаксов Семен Максимович
Рождение ребёнка
27.11.1894
Сын: Шапаксов Андрей Семенович
Отец ребёнка: Шапаксов Семен Максимович
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Шапаксов Семен Максимович
Смерть
Неизвестно