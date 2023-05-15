Шапаксова (Чернова) Феодосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапаксова (Чернова) Феодосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1888

Муж: Шапаксов Семен Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1888

Сын: Шапаксов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Шапаксов Семен Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.02.1891

Сын: Шапаксов Николай Семенович

Отец ребёнка: Шапаксов Семен Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.11.1894

Сын: Шапаксов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Шапаксов Семен Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Шапаксов Семен Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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