Шапаксова Анна Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапаксова Анна Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1857

Дочь: Козина Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Шапаксов Максим Афанасьевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапаксов Максим Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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