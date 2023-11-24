Шапаксова Анна Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1857
Дочь: Козина Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Шапаксов Максим Афанасьевич
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно