Фёдор (Федот) Марков
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1887
Жена: Параскева Михайлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1888
Сын: Николай Федотов
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
14.03.1893
Сын: Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
05.05.1894
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
23.12.1895
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Гаврилов Фёдор и
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
24.07.1898
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
д.Иванцы-Загорцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1900
Сын: Илья Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
12.08.1902
Сын: Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Бракосочетание
31.01.1903
Жена: Феодосия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1904
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1904
Сын: Константин Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
Смерть
Неизвестно