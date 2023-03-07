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Фёдор (Федот) Марков

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?

Мать: ?

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1887

Жена: Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1888

Сын: Николай Федотов

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
05.05.1894

Сын: Леонов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1895

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Гаврилов Фёдор и

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1898

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

д.Иванцы-Загорцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1900

Сын: Илья Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1902

Сын: Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Феодосия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1904

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1904

Сын: Константин Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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