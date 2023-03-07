Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Иванова

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Место рождения

Козино, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Козино, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Фёдор (Федот) Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1904

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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