Феодосия Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903
Муж: Фёдор (Федот) Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1904
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно