Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Михайлова

Параскева Михайлова

avatar

Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1887

Муж: Фёдор (Федот) Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1888

Сын: Николай Федотов

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1894

Сын: Леонов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1895

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Гаврилов Фёдор и

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1898

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

д.Иванцы-Загорцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1900

Сын: Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1902

Сын: Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1904

Сын: Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close