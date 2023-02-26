Параскева Михайлова
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1887
Муж: Фёдор (Федот) Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1888
Сын: Николай Федотов
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
Рождение ребёнка
14.03.1893
Сын: Алексей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
Рождение ребёнка
05.05.1894
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
Рождение ребёнка
23.12.1895
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Гаврилов Фёдор и
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
Рождение ребёнка
24.07.1898
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
д.Иванцы-Загорцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1900
Сын: Илья Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
Рождение ребёнка
12.08.1902
Сын: Павел Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
Рождение ребёнка
04.06.1904
Сын: Константин Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Марков
Смерть
Неизвестно