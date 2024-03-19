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Багрова Ксенья Ларионовна

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Багрова Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Багров Андрей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Багров Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Багров Андрей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багров Андрей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Смерть
Неизвестно
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