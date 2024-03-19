Багрова Ксенья Ларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Багрова Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Багров Андрей Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Багров Андрей Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Смерть
Неизвестно