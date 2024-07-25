Багров Андрей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Багров Фёдор Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Багрова Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Багрова Ксенья Ларионовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Багрова Ксенья Ларионовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
1757
Сын: Багров Лев Андреевич
Мать ребёнка: Багрова Ксенья Ларионовна
РГАДА, 350-2-1636-636об
Смерть
Неизвестно