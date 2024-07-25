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Багров Андрей Федорович

Место рождения

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Багров Фёдор Федорович

Мать: Багрова Аграфена Тихоновна

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрова Ксенья Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Багрова Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Багрова Ксенья Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Багров Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Багрова Ксенья Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
1757

Сын: Багров Лев Андреевич

Мать ребёнка: Багрова Ксенья Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-636об
Смерть
Неизвестно

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