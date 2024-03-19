Икрин Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения26.09.1911
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1911
Отец: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Жданова (икрина) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Икрина (суслова) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Икрина (суслова) Дарья Алексеевна
Военная служба
1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1941
Карело-Финская ССР