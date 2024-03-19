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Икрин Василий Кириллович

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

26.09.1911

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1911

Отец: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Мать: Икрина (войнова Койнова) Анфиса (Анисья) Михайловна

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Жданова (икрина) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Икрина (суслова) Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Икрин Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Икрина (суслова) Дарья Алексеевна

Военная служба
1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (суслова) Дарья Алексеевна

Смерть
?.10.1941
Карело-Финская ССР
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