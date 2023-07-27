Икрина (Войнова Койнова) (Икрина (Войнова Койнова)) Анфиса (Анисья) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрина (Войнова Койнова) (Икрина (Войнова Койнова)) Анфиса (Анисья) Михайловна

Икрина (Войнова Койнова) (Икрина (Войнова Койнова)) Анфиса (Анисья) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Икрин Федор Кириллович

Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1911

Сын: Икрин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1913

Дочь: Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Рождение ребёнка
26.05.1914

Дочь: Федосья Кирилловна

Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Икрин Никита Кириллович

Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Клавдия Кирилловна

Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Людмила (Любовь) Кирилловна

Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close