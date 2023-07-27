Икрина (Войнова Койнова) (Икрина (Войнова Койнова)) Анфиса (Анисья) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
13.05.1905
Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Рождение ребёнка
26.09.1911
Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Рождение ребёнка
14.01.1913
Дочь: Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Рождение ребёнка
26.05.1914
Дочь: Федосья Кирилловна
Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Рождение ребёнка
26.05.1915
Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Клавдия Кирилловна
Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Людмила (Любовь) Кирилловна
Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Смерть
Неизвестно