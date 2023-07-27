Жданова (Икрина) (Икрина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Икрина) (Икрина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Икрин Василий Кириллович

Мать: Икрина (суслова) Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
31.01.1967

Дочь: Боярова Лидия Витальевна

Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.?.?

Дочь: Занина (жданова) Галина Витальевна

Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.?.?

Сын: Жданов Анатолий Витальевич

Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова (жданова) Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Виталий Алексеевич

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