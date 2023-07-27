Жданова (Икрина) (Икрина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
31.01.1967
Дочь: Боярова Лидия Витальевна
Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.?.?
Дочь: Занина (жданова) Галина Витальевна
Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.?.?
Сын: Жданов Анатолий Витальевич
Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова (жданова) Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Жданов Виталий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно