Икрина (Суслова) (Суслова) Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1908
Дата смерти14.09.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1908
Отец: Суслов Алексей
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Жданова (икрина) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Икрин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Икрин Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1993