Икрина (Суслова) (Суслова) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрина (Суслова) (Суслова) Дарья Алексеевна

Икрина (Суслова) (Суслова) Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1908

Дата смерти

14.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1908

Отец: Суслов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Жданова (икрина) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Икрин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Икрин Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Икрин Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Василий Кириллович

Смерть
14.09.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close