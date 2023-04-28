Головчанская (Кутковая) Наталья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутковой Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головчанская Ульяна Герасимовна
Отец ребёнка: Головчанский Герасим Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головчанский Виктор Герасимович
Отец ребёнка: Головчанский Герасим Никифорович
Смерть
Неизвестно