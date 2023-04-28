Головчанская (Кутковая) Наталья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головчанская (Кутковая) Наталья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутковой Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головчанская Ульяна Герасимовна

Отец ребёнка: Головчанский Герасим Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головчанский Виктор Герасимович

Отец ребёнка: Головчанский Герасим Никифорович

Смерть
Неизвестно
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