Головчанский Виктор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1965
Сын: Голочанский Сергей Викторович
Мать ребёнка: Головчанская Галина Иосифовна
Белянка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акиньшина Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Головчанская Галина Иосифовна
Смерть
Неизвестно