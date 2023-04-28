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Головчанская Ульяна Герасимовна
Головчанская Ульяна Герасимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Головчанский Герасим Никифорович
1904 г.р.
Мать
Головчанская (Кутковая) Наталья Фроловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Головчанский Герасим Никифорович
Мать:
Головчанская Наталья Фроловна
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